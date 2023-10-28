Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения «Чикаго» в матче НХЛ

«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 3:4.

Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой.

После восьми игр «Вегас» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников сыграет впервые с марта.