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Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения «Чикаго» в матче НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 3:4.

Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой.

После восьми игр «Вегас» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников сыграет впервые с марта.

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