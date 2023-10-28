Гол Дорофеева не спас «Вегас» от поражения «Чикаго» в матче НХЛ
Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась в овертайме со счётом 3:4.
Российский нападающий хозяев Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой.
После восьми игр «Вегас» с 15 очками занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Чикаго» набрал шесть очков и располагается на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников сыграет впервые с марта.