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Плющев: Овечкин забросит 30 или 40 шайб в текущем сезоне НХЛ

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос, сможет ли российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побить рекорд канадца Уэйна Гретцки в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Полагаю, что количество заброшенных Александром шайб в текущем сезоне будет напрямую зависеть от его физической формы и состояния здоровья. Считаю, что он полностью готов к данному вызову и с учётом его характера мы вполне можем рассчитывать на 30 или 40 голов от него», — заявил Плющев RT.

Напомним, что сейчас на счету Овечкина 822 шайбы, тогда как у легендарного канадца — 894. 

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, насколько Овечкин может приблизиться к рекорду Гретцки в нынешнем сезоне НХЛ. 

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