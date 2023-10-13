Рыбин: Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, насколько российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ, а то и 50. Но не всё будет зависеть только от него, действия партнёров будут важны не меньше. Думаю, что команда продолжит играть на Александра, полагаясь на его пушечный бросок и рассчитывая на его голевое чутьё. В любом случае он может играть на высоком уровне ещё несколько лет. Это у нас в России смотрят на год рождения, а в НХЛ имеет значение то, как ты играешь. Вспомните того же Яромира Ягра», — сказал Рыбин RT.

Ранее Овечкин признался, что ему нравится новый тренер «Вашингтона» Карбери.