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Рыбин: Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин ответил на вопрос, насколько российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рыбин: Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ
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«Овечкин в состоянии забросить 30 или 40 шайб в этом сезоне НХЛ, а то и 50. Но не всё будет зависеть только от него, действия партнёров будут важны не меньше. Думаю, что команда продолжит играть на Александра, полагаясь на его пушечный бросок и рассчитывая на его голевое чутьё. В любом случае он может играть на высоком уровне ещё несколько лет. Это у нас в России смотрят на год рождения, а в НХЛ имеет значение то, как ты играешь. Вспомните того же Яромира Ягра», — сказал Рыбин RT. 

Ранее Овечкин признался, что ему нравится новый тренер «Вашингтона» Карбери.

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