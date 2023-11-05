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Шайба Торопченко стала победной для «Сент-Луиса» в матче НХЛ с «Монреалем»

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«Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий Алексей Торопченко отметился забитой шайбой. 

Форвард Павел Бучневич записал в свой актив результативную передачу.

После десяти игр «Сент-Луис» с 11 очками находится на девятом месте в Западном дивизионе. У «Монреаля» 12 очков и седьмая позиция в Восточной конференции.

Ранее гол и четыре передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Оттаву» в матче НХЛ.

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