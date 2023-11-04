Результативность Панарина, взлёт Минтюкова и возрождение Проворова: кто из россиян приятно удивил на старте сезона НХЛ

Артемий Панарин отличился в десяти матчах подряд на старте регулярного чемпионата НХЛ и установил рекорд «Рейнджерс» в XXI веке, а Андрею Кузьменко пока удалось избежать «синдрома второго сезона» и остаться одним из самых результативных хоккеистов «Ванкувера». Защитник «Анахайма» Павел Минтюков набрал семь очков и включился в борьбу за приз лучшему новичку, а Иван Проворов восемь раз ассистировал партнёрам и поднялся на первое место в списке лучших бомбардиров «Коламбуса». Дмитрий Куликов оправился после неудачного года в «Питтсбурге» и стал одним из важных исполнителей «Флориды», а Егор Замула укрепился в основе «Филадельфии».

Невероятная серия Панарина

Перспективы Артемия Панарина в нынешнем сезоне многие оценивали как туманные, и причин тому было несколько. Провал в минувшем плей-офф, где он отметился всего двумя очками, уход классных одноклубников — Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, а также назначение на пост главного тренера не совсем подходящего ему специалиста старой закалки в лице Питера Лавиолетта — всё это заставляло сомневаться в том, что звезда «Рейнджерс» сумеет оставаться столь же продуктивным, как в последние годы. Однако пока тот выглядит невероятно впечатляюще и заставляет размышлять не о его способности остаться лидером команды, а о возможности выдать лучший регулярный чемпионат в карьере.

На протяжении десяти матчей Панарин неизменно отмечался либо голами, либо передачами и установил как личный рекорд по продолжительности результативной серии на старте турнира, так и лучшее клубное достижение в XXI веке. За этот отрезок он набрал 16 (5 + 11) очков, благодаря чему делит четвёртое место в гонке бомбардиров с представителями «Ванкувера» — Куинном Хьюзом и Джей Ти Миллером (больше лишь у Йеспера Братта, Элиаса Петтерсона и Джека Хьюза). И тем самым помог «Рейнджерс» взобраться на вторую строчку в таблице Восточной конференции. Пока они уступают лишь неудержимому «Бостону», на котором пока не сказались потери ключевых центрфорвардов — Патриса Бержерона и Давида Крейчи, а также защитника Дмитрия Орлова.

Сейчас Панарин набирает в среднем по 1,6 очка за встречу и всерьёз нацеливается на рекорд по продуктивности среди российских хоккеистов в рамках одного сезона. Он принадлежит нападающему «Тампа-Бэй» Никите Кучерову, который пять лет назад «настрелял» 41 гол и 87 передач в 82 матчах. Но даже если Артемий немного снизит темп, то всё равно может рассчитывать на то, чтобы впервые в карьере разменять трёхзначную отметку. Ведь до настоящего момента он ограничивался максимум 96 очками.

Стабильность Кузьменко

Далеко не всем хоккеистам удавалось так здорово дебютировать в лиге, как нападающему «Ванкувера». И уж точно немногие были способны выступать на столь же высоком уровне и в следующем году. Ведь не просто так был придуман термин «синдром второго сезона». Даже легендарный Александр Овечкин немного сбавил обороты и набрал на 14 очков меньше, чем в своём первом регулярном чемпионате, а продуктивность того же Ильи Михеева и вовсе упала практически вдвое. Если сразу по приезде в «Торонто» тот имел в своём активе «8 + 15» по системе «гол + пас» в 39 матчах, то потом ограничился лишь скромными «7 + 10» в 54.

Андрею Кузьменко пока удаётся держать свой уровень. В минувшем первенстве он записал на свой счёт 39 шайб и 35 передач (0,91 очка за игру), получив в качестве вознаграждения двухлетний контракт с зарплатой $5,5 млн. А по прошествии десяти встреч нынешнего уже имеет в своём активе три гола и шесть пасов. Да, на фоне вышеназванных Петтерссона, Хьюза и Миллера цифры могут показаться не самыми выдающимися. Но если посмотреть чуть шире, то сложится абсолютно иное мнение. Для сравнения: столько же в активе главной звезды «Колорадо» Нэтана Маккиннона, талантливого форварда «Баффало» Тейджа Томпсона и одного из лидеров атак «Рейнджерс» Мики Зибанежада, а у Александра Овечкина и вовсе лишь восемь.

Как итог, Кузьменко не только остаётся в одном звене с Петтерссоном (а это уже дорогого стоит), но и получает хвалебные отзывы от главного тренера «Кэнакс» Рика Токкета. В середине октября тот был признан первой звездой встречи с «Флоридой», а наставник особенно отметил его старательность и готовность вступать в единоборства у ворот противника. И это с учётом не самых выдающихся физических данных — при росте в 180 см он весит 87 кг.

Феерия Минтюкова

Настоящей же неожиданностью стало то, насколько здорово дебютировал молодой защитник «Анахайма». Воспитанник московского «Динамо» подписал контракт с командой Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сагино Спирит» ещё в 2020-м, впервые вышел на лёд спустя более чем 12 месяцев и с тех пор демонстрировал высокие результаты. В первый же год пребывания в местном первенстве Павел Минтюков «настрелял» 62 очка в 67 матчах (после чего был выбран «Дакс» под общим десятым номером на драфте НХЛ-2022), а в следующем сезоне — аж 88 в 69. Причём был хорош в составе как прежнего коллектива, так и «Оттава Сиксти Севентис», куда перешёл по ходу турнира. Да и в плей-офф смотрелся более чем солидно, девять раз ассистировав партнёрам.

Приглашение в команду НХЛ было лишь вопросом времени. Уже в сентябре Минтюков представлял «Анахайм» в предсезонном первенстве и был настолько хорош, что получил шанс проявить себя в регулярке. И поразил всех. В десяти встречах россиянин один раз забросил сам, шесть раз ассистировал одноклубникам и взобрался на 17-ю строчку среди лучших защитников-бомбардиров лиги.

Сейчас Минтюковым не восхищается только ленивый. Главный тренер «Дакс» Грег Кронин называет его игру бесподобной, а партнёр по звену Илья Любушкин говорит о его огромном потенциале и перспективах стать топовым спортсменом, в то время как сам Павел уже вписывает своё имя в историю лиги. Так, он уже стал всего лишь десятым защитником не старше 20 лет, набравшим семь очков в первых десяти матчах НХЛ, а также включился в борьбу за награду лучшему новичку — «Колдер Трофи».

Прорыв Замулы и переезд Проворова

На старте первенства приятно удивляют и другие российские представители обороны. И если в случае с Иваном Проворовым и Дмитрием Куликовым это во многом связано со сменой клуба, то у Егора Замулы — с естественным прогрессом вкупе с изменением роли в коллективе. За три предыдущих года уроженец Челябинска провёл лишь 26 матчей суммарно, а свои первые очки набрал лишь в минувшем сезоне. В 14 встречах тот четырежды ассистировал партнёрам, но в основу так и не пробился.

Но когда «Филадельфия» вступила в стадию перестройки и рассталась с парой мастеровитых защитников в лице того же Проворова и Тони Д'Анджело, о Замуле наконец вспомнили. И не зря. В девяти играх тот отметился шайбой и двумя передачами и на данный момент имеет лучший показатель полезности среди всех хоккеистов «Флайерз» («+8»).

Проворов же так воодушевился после переезда в Огайо, что не просто напомнил о своих атакующих навыках, а стал раздавать на уровне лучших ассистентов первенства — и практически без остановки. Лишь в трёх матчах он ушёл со льда без результативных баллов и с восемью передачами занимает первое место в списке лучших бомбардиров «Коламбуса», опережая Буна Дженнера и Адама Фантилли. И кто знает, возможно, в свой первый же год в составе «Блю Джекетс» он установит новый личный рекорд. В своём втором сезоне за «Филадельфию» он разразился 17 голами и 24 пасами, но с тех пор планку в 40 очков не пробивал.

Удивляет и Куликов, который за годы пребывания в лиге обрёл статус защитника-домоседа. Ранее ему ни разу не покорялся рубеж в 30 баллов, но уже сейчас в его активе таких значится шесть. И это на фоне прошлой регулярки, где он набрал лишь одно очко в составе «Питтсбурга».

Дебют Воронкова и доверие Дорофееву

На фоне вышеназванных соотечественников достижения Дмитрия Воронкова и Павла Дорофеева могут казаться не слишком впечатляющими. Но в этих случаях надо учитывать ряд факторов. Ведь экс-форвард «Ак Барса» проводит лишь первый год в заокеанской лиге, а его соотечественник только начинает пользоваться доверием со стороны тренерского штаба «Вегаса», закрепиться в составе которого крайне непросто.

По сути, этого могло и не произойти, если бы летом действующие обладатели Кубка Стэнли не отпустили Райлли Смита в «Питтсбург». В результате возник дефицит в атакующей линии, восполнить который и был призван Дорофеев. И пока он с этим неплохо справляется. Всё же набирать по пол-очка за игру, выходя в третьем звене, — довольно солидное достижение. Особенно для 23-летнего форварда, проводящего первый полноценный сезон в НХЛ.

В перспективах Воронкова в Северной Америке и вовсе сильно сомневались. В СМИ активно критиковали его за лишний вес, а бывший скаут сборной России Сергей Федотов недоумевал, кого именно тот может вытеснить из старта «Коламбуса». И поначалу его опасения оправдывались. Возможность проявить себя Дмитрий получил лишь ближе к концу октября, но воспользовался ей более чем успешно.

С «Монреалем» он успел не только отметиться передачей, но и устроить первую драку, а в трёх следующих встречах набрал ещё два очка. В противостоянии с «Далласом» он впервые забил сам, а с «Тампой» — помог отличиться Кириллу Марченко. И тем самым неплохо зарекомендовал себя в команде. Уже сейчас он выходит в номинально втором звене и проводит на льду больше десяти минут.