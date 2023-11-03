Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 3:4.
Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой.
После девяти игр «Миннесота» набрала восемь очков и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» с 13 баллами располагается на третьей строчке на Востоке.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче НХЛ.