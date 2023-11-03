Гол Марченко и пасы Воронкова и Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нейшнвайд-арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2.

Российский нападающий хозяев Кирилл Марченко отметился заброшенной шайбой. Его одноклубники и соотечественники, форвард Дмитрий Воронков и защитник Иван Проворов, отдали результативные передачи.

После десяти игр «Коламбус» набрал десять очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Тампа» с 11 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» победил «Сент-Луис Блюз» в матче НХЛ.