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Голы Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

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«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
  • AP

Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 10:1.

Российские нападающие хозяев Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились заброшенными шайбами.

После десяти игр «Ванкувер» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с одним баллом расположился на последней, 16 строчке.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.

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