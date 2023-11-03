Голы Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 10:1.
Российские нападающие хозяев Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились заброшенными шайбами.
После десяти игр «Ванкувер» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с одним баллом расположился на последней, 16 строчке.
Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.