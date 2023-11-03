Голы Кузьменко и Михеева помогли «Ванкуверу» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и завершилась со счётом 10:1.

Российские нападающие хозяев Андрей Кузьменко и Илья Михеев отметились заброшенными шайбами.

После десяти игр «Ванкувер» набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» с одним баллом расположился на последней, 16 строчке.

Ранее сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.