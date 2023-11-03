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Гол и пас Барбашёва принесли «Вегасу» победу над «Виннипегом» в НХЛ

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе (США) и завершилась со счётом 5:2.

Российский нападающий хозяев Иван Барбашёв отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Его соотечественник и одноклубник, форвард Павел Дорофеев, отдал голевой пас.

После 11 игр «Вегас» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Виннипег» с десятью баллами располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.

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