«Анахайм» подписал контракт новичка с российским защитником Минтюковым

Российский защитник Павел Минтюков продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс».

18-летний хоккеист подписал с «Анахаймом» контракт новичка на три года, сообщает пресс-служба команды из Калифорнии.

Минтюков был выбран «Дакс» под десятым номером на драфте НХЛ 2022 года.

Напомним, что в минувшем сезоне россиянин в составе «Сагино Спирит» принял участие в 67 матчах в Юниорской лиге Онтарио и набрал 62 очка (17 + 45).

Ранее сообщалось, что Минтюков является третьим российским защитником топ-10 драфта НХЛ в XXI веке.