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Голевая передача Капризова помогла «Миннесоте» одолеть «Рейнджерс» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле и завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился голевой передачей.

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин записал в свой актив гол и результативный пас.

После десяти игр «Миннесота» набрала десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» с 16 баллами располагается на второй строчке на Востоке.

Ранее 44 сейва Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче НХЛ с «Каролиной».

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