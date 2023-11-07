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Один в поле воин: Кучеров набрал четыре очка за период, но не спас «Тампу» от седьмого поражения в сезоне

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Сергей Стариков
Никита Кучеров стал одним из главных героев матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто». Российский нападающий «Тампа-Бэй» записал на свой счёт четыре очка и повторил клубный рекорд результативности за период, но не смог спасти команду от поражения в овертайме. В двух последних встречах российский форвард суммарно отметился тремя голами и шестью передачами, благодаря чему поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона.
Один в поле воин: Кучеров набрал четыре очка за период, но не спас «Тампу» от седьмого поражения в сезоне
  • Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров
  • AP
  • © Chris O'Meara

Для «Тампа-Бэй» нынешний сезон складывается не лучшим образом. Отсутствие перенёсшего операцию Андрея Василевского сильно ударило по результатам команды, ведь достойного сменщика у него как не было, так и нет. Ни Мэтт Томкинс, ни спешно подписанный Йонас Йоханссон не могли должным образом закрыть образовавшуюся вакансию, вследствие чего «Лайтнинг» быстро превратился в один из самых пропускающих коллективов лиги. Если по итогам прошедшего регулярного чемпионата они заняли достойное 14-е место по данному показателю, то в преддверии матча с «Торонто» располагались на 21-й строчке. А уже после него им было суждено опуститься ещё ниже — на 28-ю.

При этом подопечные Джона Купера чудесным образом умудрились не только не откатиться в подвал турнирной таблицы Восточной конференции, но и даже идти пятыми. И во многом причиной тому была вдохновенная игра лидера флоридцев Никиты Кучерова, проявлявшего себя как в роли ассистента, так и снайпера. Не сказать, чтобы раньше он славился исключительно диспетчерскими навыками, но всё же тяготел именно к этому. Однако в этом году выглядел куда более нацеленным на ворота. Ранее россиянин уже успел трижды отметиться дублями, а в предыдущей встрече огорчил «Оттаву», благодаря чему поднялся на 13-ю позицию в гонке за «Морис Ришар Трофи». Правда, тогда на это мало кто обратил внимание. Ведь форвард в четвёртый раз в карьере набрал пять очков за матч и побил клубный рекорд Венсана Лекавалье. И кто бы мог подумать, что двое суток спустя он выдаст очередной бенефис — да ещё и в противостоянии с принципиальным соперником.

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За последние два года пути «Тампы» и «Торонто» дважды пересекались в плей-офф. И если в 2022-м верх взяли будущие финалисты Кубка Стэнли, то в этом сильнее были «Мейпл Лифс», впервые за 19 лет преодолевшие барьер первого раунда. Окрылённые этим успехом, они продолжили свою успешную серию и в регулярке. Тогда Кучеров вновь был одним из главных действующих лиц и записал на свой счёт два точных броска и передачу, но спасти «Лайтнинг» от поражения в овертайме не сумел.

Дебют этой встречи также остался за «Торонто». Хозяева открыли счёт уже в начале первого периода усилиями Мэтта Ниса. Но потом на авансцену вышел Кучеров. И оставался там на протяжении неполных 11 минут, за которые не только дважды отличился сам, но и столько же раз помог это сделать партнёрам. И тем самым повторил рекорд результативности клуба в рамках одного периода. Ранее подобное удавалось тому же Лекавалье, а также Мартена Сан Луи, Дэну Бойлу, Павлу Кубине и Михаилу Сергачёву. Причём дважды поучаствовал в реализации численного преимущества. В нынешнем первенстве он уступает лишь Дилану Ларкину, Джеку Хьюзу и Йесперу Братту по числу набранных в большинстве очков.

При этом Никита умудрялся не только коллекционировать голы и передачи, но и делать это стильно. Сначала он эффектным пасом в одно касание вывел на ударную позицию Виктора Хедмана, а потом двумя размашистыми бросками с ходу в стиле Александра Овечкина заставил капитулировать голкипера. Немного подержать шайбу ему пришлось лишь в эпизоде с точным попаданием Брейдена Пойнта. Россиянин стянул на себя двоих защитников, после чего нашёл канадца. Тому оставалось лишь «расстрелять» Илью Самсонова.

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Таким образом, Кучеров в 23-й раз в карьере выдал матч с четырьмя очками и укрепился в статусе рекордсмена «Тампы» по данному показателю. Среди действующих хоккеистов его ближайшим преследователем остаётся Стивен Стэмкос (19), Пойнт и Хедман серьёзно отстают (оба — по шесть). А также с 20 (9 + 11) результативными баллами вышел на второе место в гонке бомбардиров, в которой лидирует Элиас Петтерсон из Ванкувера (6 + 15).

Однако этого впечатляющего выступления было недостаточно, чтобы помочь «Лайтнинг» прервать серию из двух подряд проигрышей «Мейпл Лифс», а самому Кучерову — быть признанным первой звездой противостояния. Сменив отразившего лишь восемь из 12 бросков Самсонова, хозяева воспряли духом и сами отличились четыре раза подряд. Гости смогли восстановить паритет и довести дело до овертайма, но там Йоханссон пропустил в шестой раз и спешно покинул лёд. Никита же занял лишь третье место в рейтинге лучших хоккеистов встречи, хотя выглядело это крайне несправедливо. Ведь выше оказались тот же Мэттьюс (2 + 1) и Калле Йарнкрок (2 + 0).

Так или иначе, но начало ноября Кучеров проводит чуть ли не лучше всех в лиге. На этом отрезке он уже имеет в своём послужном списке три гола и шесть пасов — больше лишь у Митчелла Марнера из «Торонто» (3 + 7) и Куинна Хьюза из «Ванкувера» (2 + 10). А в среднем за регулярку набирает по 1,67 балла за игру. А это даже несколько больше, чем было у него в сезоне-2018/19, когда он стал лучшим бомбардиром (41 + 87).

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