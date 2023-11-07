Дубль и две передачи Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Скотиабанк-Арена» в Торонто и завершилась со счётом 6:5.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил две шайбы и отдал пару результативных передач.

Защитник Михаил Сергачёв записал на свой счёт голевую передачу.

После 12 игр «Тампа» с 14 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лифс» с тем же количеством баллов располагается на седьмой строчке.

Ранее шайба Барбашёва не спасла «Вегас» от поражения в матче с «Анахаймом» в НХЛ.