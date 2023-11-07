18 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Амерант Банк» в Санрайз и завершилась со счётом 5:4.

Российский нападающий «Флориды» Александр Барков забил шайбу. Голкипер Сергей Бобровский совершил 18 сейвов.

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился забитым голом. Голевую передачу на свой счёт записал защитник Иван Проворов.

После 11 игр «Флорида» с 13 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Коламбус» после 12 игр с 11 баллами располагается на 14-й строчке.

Ранее дубль и две передачи Кучерова не помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в матче НХЛ.