Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству очков за один период

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров смог повторить рекорд клуба по количеству очков за один период.

Встреча проходила на «Скотиабанк Арене» в Торонто и завершилась со счётом 6:5.

Кучеров забил две шайбы и отдал пару результативных передач.

Таким образом, Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству результативных баллов в рамках одного игрового отрезка. Форвард стал шестым в истории клуба, кому удалось заработать четыре балла за один период.

Подобное удавалось Михаилу Сергачёву (13 ноября 2022 года), Мартену Сан-Луи (12 февраля 2009 года), Венсану Лекавалье (14 ноября 2007 года), Дэну Бойлу (23 декабря 2006 года), Павелу Кубине (22 ноября 2000 года).

Ранее сообщалось, что Кучеров признан третьей звездой матча «Торонто» — «Тампа».