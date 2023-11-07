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Малкин — о своей результативности: задача набрать сто очков стоит всегда

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей результативности в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин — о своей результативности: задача набрать сто очков стоит всегда
  • Gettyimages.ru

«Такая задача всегда стоит. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться. Для любого хорошего нападающего сто очков — то, на что надо всегда ориентироваться», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».

37-летний россиянин забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач в десяти стартовых матчах сезона. 

«Питтсбург», имея в активе восемь очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. 

Ранее Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству очков за один период.

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