Малкин — о своей результативности: задача набрать сто очков стоит всегда

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о своей результативности в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Такая задача всегда стоит. Если снова ничего не пропущу и, как в прошлом сезоне, проведу все 82 игры, то хотелось бы к этому рубежу стремиться. Для любого хорошего нападающего сто очков — то, на что надо всегда ориентироваться», — цитирует Малкина «Спорт-Экспресс».

37-летний россиянин забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач в десяти стартовых матчах сезона.

«Питтсбург», имея в активе восемь очков, занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Ранее Кучеров повторил рекорд «Тампы» по количеству очков за один период.