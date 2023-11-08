Панарин повторил достижение Ягра 17-летней давности по набранным очкам в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Детройт Ред Уингз».

Встреча проходила на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

Таким образом, 32-летний россиянин стал первым игроком в истории «Рейнджерс» за последние 17 лет и восьмым в истории клуба, которому хватило 12 игр со старта сезона, чтобы набрать 20 очков.

В сезоне-2006/07 это удалось чешскому форварду Яромиру Ягру.

Всего на счету нападающего 224 гола и 458 голевых передач в 602 встречах за карьеру в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 12 матчей.