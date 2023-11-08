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Передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ

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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 4:2.

Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей.

После 12 игр «Калгари» набрал девять очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с десятью баллами занимает 11-ю строчку.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победила «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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