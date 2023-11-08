Передача Задорова помогла «Калгари» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» в Калгари и завершилась со счётом 4:2.
Российский защитник хозяев Никита Задоров отметился результативной передачей.
После 12 игр «Калгари» набрал девять очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нэшвилл» с десятью баллами занимает 11-ю строчку.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победила «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.