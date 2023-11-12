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Овечкин — о дубле в матче с «Айлендерс»: должен больше слушать Кузнецова

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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы с Кузей поговорили прямо перед началом игры. Он говорит мне, что делать, и это работает. Я должен больше слушать Кузнецова. Мы все знали, что будет нелегко. Все играли просто и по‑умному. Наша защита отлично блокировала броски», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

В этой игре россиянин оформил дубль. Матч завершился со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтона» с «Айлендерс» в НХЛ.

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