Пока Овечкин ассистирует: Кузнецов оформил дубль, Капризов отметился голом и передачей в НХЛ

Евгений Кузнецов оформил дубль и помог «Вашингтону» взять верх над «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ, а Александр Овечкин выступил в роли ассистента в эпизоде с победной шайбой. Гол и пас Кирилла Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в игре с «Баффало», а 28 сейвов Сергея Бобровского помогли «Флориде» сломить сопротивление «Каролины». В свою очередь, Никита Задоров поразил ворота «Торонто», а после встречи запросил обмен из клуба.

Дубль Кузнецова и пас Овечкина

Российские звёзды «Вашингтона» вряд ли могли быть довольны своей игрой на старте сезона. В 11 матчах Александр Овечкин и Евгений Кузнецов набрали всего 13 очков на двоих и не входили даже в первую сотню лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, а в предыдущих трёх встречах и вовсе не отмечались в протоколе. Но если капитан «столичных» продолжал оставаться лидером команды и компенсировал проблемы с реализацией игрой на партнёров (2 + 6), то его соотечественник выглядел совсем неважно. На счету уроженца Челябинска значились лишь один гол и четыре голевые передачи, а показатель полезности составлял «-5».

Одной из низших точек для Кузнецова стало противостояние с «Флоридой» пару дней назад. Именно тогда он подпортил себе «плюс/минус», позволив сопернику трижды отличиться в равных составах, когда находился на льду. Причём именно он стал одним из виновников решающего гола в овертайме, когда упустил Сэма Райнхарта. За это он даже удостоился публичной критики со стороны нового главного тренера «Вашингтона» Спенсера Карбери.

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Быть может, именно это подстегнуло россиянина. В гостевой игре с «Нью-Джерси» Кузнецов стал автором дубля, а первый из его голов стал победным. Во втором периоде он замкнул передачу Тома Уилсона на дальней штанге и сделал счёт 3:0. Причём организовал этот контрвыпад не кто иной, как Овечкин. Александр оказался самым расторопным в собственной зоне и не только отвёл угрозу от ворот, но и бросил в прорыв одноклубника.

Правда, впоследствии игроки «Кэпиталз» вновь продемонстрировали наличие у них серьёзных проблем в защите и пропустили дважды. Тимо Майер и Доусон Мерсер отличились с разницей в 119 секунд и возродили интригу. Но менее чем за две минуты до финальной сирены Кузнецов похоронил надежды «Дэвилз» на овертайм. Российский форвард навязал борьбу за собственными воротами, после чего отправил шайбу в пустой створ (4:2). И здесь тоже не обошлось без Овечкина, дальновидно пропустившего её между ног.

Пусть Кузнецов и не был включён в тройку лучших хоккеистов матча, зато поднялся на третье место в гонке бомбардиров коллектива. С 7 (3 + 4) очками он уступает лишь партнёрам по звену — Уилсону (3 + 5) и Овечкину (2 + 7). Россиянин также вышел на чистое седьмое место среди самых результативных игроков в истории клуба (558), обогнав Дэйла Хантера (556). Но, чтобы взобраться выше, предстоит попотеть. В послужном списке Михала Пивоньки значится 599 баллов.

Старания Капризова

Наверняка чуть больше на старте турнира ждали и от Кирилла Капризова. В позапрошлом сезоне он разразился 108 очками в регулярке, а в минувшем вновь набирал больше одного в среднем за встречу, но сейчас немного сбавил обороты. Накануне в его активе значилось 4 гола и 8 передач в 13 матчах при крайне низком показателе полезности («-8»).

Что касается выезда в Баффало, выступление Капризова оставило неоднозначное впечатление. С одной стороны, он принял участие в обеих шайбах «Уайлд», здорово проявив себя в ходе розыгрыша лишнего. В концовке первого периода Кирилл эффектным броском в касание огорчил Девона Леви и восстановил паритет, а в середине третьего помог команде сократить отставание до минимального. Джоэль Эрикссон Эк замкнул его пас на штанге. Правда, на большее гостей не хватило. Хозяева взяли верх со счётом 3:2 и реабилитировались за поражение в матче с «Каролиной».

С другой, Капризов не только не подправил «плюс/минус», но даже ухудшил его. Во втором периоде он не попал по шайбе на синей линии и лишь наблюдал, как разящую контратаку завершает Джефф Скиннер. Правда, винить в этом россиянина было бы неправильно. Фактически его подставил защитник Юнас Бродин, уж слишком мягко покативший ему под бросок. Этим и воспользовался Джон-Джейсон Петерка, который одним касанием оформил и перехват, и результативную передачу.

28 сейвов Бобровского и запрос Задорова на обмен

Гораздо удачнее этот день сложился для вратаря «Флориды» Сергея Бобровского, который в этом сезоне стал практически безальтернативным первым номером коллектива. Ещё весной программу помощи хоккеистам НХЛ решил пройти перспективный голкипер Спенсер Найт, а Алекс Лайон предпочёл отправиться в «Детройт». Таким образом, единственным сменщиком россиянина остался Энтони Столарз, лишь дважды выходивший на лёд.

Правда, и сам Бобровский далеко не всегда мог похвастаться обычно присущей ему стабильностью. В пяти встречах турнира он не сумел достичь планки в 90% сейвов, а в недавнем противостоянии с «Коламбусом» и вовсе отразил лишь 19 из 23 бросков в створ. Поэтому перед матчем с «Каролиной» у тренерского штаба «Пантерз» было достаточно поводов для волнения. И поначалу они оправдывались. Уже на 80-й секунде Йеспери Котканиеми сработал на добивании и огорчил двукратного обладателя «Везина Трофи».

Однако это взбодрило не только Бобровского, но и его партнёров. Полевые игроки «Флориды» взяли себя в руки и впоследствии пять раз оставили не у дел Антти Раанта, в то время как россиянин капитулировал лишь однажды (5:2). Притом что беспокоили его суммарно 30 раз. И хотя Сергей не попал в число главных звёзд, завершил он игру с высоким процентом спасений (93,3%). В нынешнем сезоне более высокие цифры вратарь выдавал лишь трижды.

Если «Флорида» одержала третью победу подряд, то «Калгари» не смог продлить успешную серию. К середине второго периода гости уступали «Торонто» со счётом 1:4, но впоследствии восстановили паритет. И одним из творцов этого камбэка стал Никита Задоров, сокративший отставание на 26-й минуте. Правда, в серии буллитов игроки «Мейпл Лифс» были чуть удачливее.

Однако интереснее то, что уже спустя несколько часов после финального свистка в СМИ появилась информация о намерении Задорова покинуть «Флэймз». Как сообщил журналист Кевин Уикс, россиянин запросил обмен из клуба, и эту информацию впоследствии подтвердил его агент Дэн Мильштейн. По его словам, россиянин вряд ли останется в коллективе, где лучшему защитнику практически не предоставляют игрового времени.