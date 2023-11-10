Каменский — о нокдауне Малкина: чистая случайность

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал эпизод, в котором шведский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Адриан Кемпе отправил в нокдаун российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Хоккей — контактный вид спорта, к сожалению. Это игра мужчин. Что касается Малкина, то там чистая случайность, всё произошло в суматохе. Здесь ничего не сделаешь. Просто нужно, чтобы судьи следили, регламент-то есть: за драку, грубость хоккеисты наказываются», — цитирует Каменского «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на «Крипто.ком Арене» в Лос-Анджелесе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Малкин.

По ходу первого периода Кемпе начал выяснять отношения с защитником гостей Крисом Летангом — они наносили друг другу удары клюшками. К стычке подключился Малкин, после чего швед отправил его в нокдаун.

После 12 игр «Питтсбург» набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 19 баллами располагается на третьей строчке на Западе.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о выступлении российских игроков в НХЛ.