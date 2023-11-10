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Рыбин: Овечкин, Кучеров, Малкин и Панарин обладают огромным талантом

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о выступлении российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Рыбин: Овечкин, Кучеров, Малкин и Панарин обладают огромным талантом
  • AP
  • © Adam Hunger

«Если говорить о Кучерове, Малкине, Панарине и об Овечкине, каждый из них обладает огромным талантом. А что гораздо важнее, они не только полагаются на него, но и продолжают изнурительно работать и совершенствовать своё мастерство вне зависимости от возраста. Именно нахождение наших хоккеистов на таких высоких местах в НХЛ и заставляет их стремиться к тому, чтобы и дальше подтверждать свою состоятельность», — заявил Рыбин RT.

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев назвал успех россиян в НХЛ заслугой советской хоккейной школы.

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