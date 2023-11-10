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Плющев назвал успех россиян в НХЛ заслугой советской хоккейной школы

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев объяснил причину успешного выступления российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Плющев назвал успех россиян в НХЛ заслугой советской хоккейной школы
  • Gettyimages.ru
  • © tobiasjo

«Все наши ведущие хоккеисты в НХЛ остаются на своих позициях прежде всего благодаря своему высокому индивидуальному мастерству. Кучеров, Малкин, Панарин, Овечкин — они настоящие профессионалы, каждый из которых посвятил жизнь спорту. Но под этим скрывается и другой момент. Все вышеперечисленные ребята являются продуктом именно советской школы, а не той, которая есть в России на сегодняшний день.

Во-вторых, я бы не сказал, что мы действительно штампуем таких хоккеистов, как они. Количество наших ребят на сегодняшний день в НХЛ практически в два раза меньше, чем шведов.

Россия примерно на четвёртом месте по количеству представителей в этой лиге. Системной подготовки хоккеистов у нас в стране нет, а те же ещё не упомянутые Капризов или Тарасенко являются скорее индивидуальными штучными продуктами.

Если бы у нас действительно была и работала система, соотношение россиян и шведов, не говоря уже об американцах или о канадцах, было бы примерно 50 на 50», — заявил Плющев RT.

Ранее Плющев заявил, что опыт помогает российскому нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину продлевать результативную серию в НХЛ.

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