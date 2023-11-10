Плющев считает, что опыт помогает Панарину продлевать результативную серию в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результативную серию российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в 13 матчах подряд в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Артемий — уже довольно опытный хоккеист, который давно показал миру свои лучшие качества и умения. Его результативность прослеживалась ещё во времена выступлений в КХЛ. Прежде всего сейчас он пользуется уважением в «Рейнджерс» и является одним из лидеров команды. Ему оказывают огромное доверие, что помогает ему творить, а полагаются, как правило, на тех, кто явно лучше других.

Как я говорил, он уже не мальчик, а закалённый игрок, который знает, как себя готовить перед играми или что ему будет необходимо в предсезонный период», — сказал Плющев RT.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин выразил уверенность, что Панарин продлит результативную серию в НХЛ до 19 матчей.