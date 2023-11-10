RT в Telegram
Подпишись

Плющев считает, что опыт помогает Панарину продлевать результативную серию в НХЛ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал результативную серию российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в 13 матчах подряд в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Плющев считает, что опыт помогает Панарину продлевать результативную серию в НХЛ
  • AP
  • © Craig Lassig

«Артемий — уже довольно опытный хоккеист, который давно показал миру свои лучшие качества и умения. Его результативность прослеживалась ещё во времена выступлений в КХЛ. Прежде всего сейчас он пользуется уважением в «Рейнджерс» и является одним из лидеров команды. Ему оказывают огромное доверие, что помогает ему творить, а полагаются, как правило, на тех, кто явно лучше других.

Как я говорил, он уже не мальчик, а закалённый игрок, который знает, как себя готовить перед играми или что ему будет необходимо в предсезонный период», — сказал Плющев RT.

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин выразил уверенность, что Панарин продлит результативную серию в НХЛ до 19 матчей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить