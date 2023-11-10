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Рыбин уверен, что Панарин продлит результативную серию в НХЛ до 19 матчей

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о результативной серии российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в 13 матчах подряд в текущем сезоне Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Рыбин уверен, что Панарин продлит результативную серию в НХЛ до 19 матчей
  • AP
  • © Adam Hunger

«Не сказал бы, что испытываю удивление от результативных действий Артемия в 13 играх подряд. Наоборот, я очень рад за него. Он продолжает играть ключевую роль в «Рейнджерс», набирает в среднем примерно по два очка за игру и является достойным примером для всех наших молодых хоккеистов», — сказал Рыбин RT.

Бывший хоккеист считает, что Панарин может легко приблизиться к результативной серии канадца Кори Перри, который в сезоне-2009/10 отметился в 19 играх подряд в составе «Анахайм Дакс».

«Я думаю, что он вполне может сравняться с Перри. Повторюсь: Артемий — один из лидеров команды, большинство атак так или иначе завязывается на нём. Поэтому я не вижу никаких преград для него, чтобы продлить свою серию», — сказал он.

Ранее Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 13 матчей.

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