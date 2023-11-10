«Питтсбург» выведет из обращения номер двукратного обладателя Кубка Стэнли Ягра

Клуб Национальной хоккейной лиги (КХЛ) «Питтсбург Пингвинз» выведет из обращения номер чешского форварда Яромира Ягра.

Торжественная церемония выведения 68-го номера пройдёт 18 февраля 2024 года перед матчем регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Чех был выбран клубом «Питтсбург Пингвинз» на драфте НХЛ 1990 года под общим пятым номером. Хоккеист дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992). В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом Игр-1998 в Нагано. Также на его счету бронза Олимпиады-2006 в Турине, двукратная победа на мундиалях 2005 и 2010 годов и бронзовые медали мировых первенств (1990, 2011).

Ранее Ягр заявил, что готов к старту 35-го сезона в карьере.