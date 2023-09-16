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Чешский хоккеист Ягр в 51 год начнёт 35-й сезон в карьере

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Чешский хоккеист «Кладно» Яромир Ягр заявил, что готов к старту 35-го сезона в карьере.

«Начался очередной сезон. Я прочитал, что впервые сыграл за «Кладно» в чемпионате Чехии 35 лет назад. Прошло немало времени, но волнение и предвкушение перед матчем до сих пор присутствуют», — написал Ягр в соцсетях.

17 сентября «Кладно» встретится дома с «Пардубице» в рамках чемпионата Чехии сезона-2023/24. 

В составе сборной Чехии Ягр стал олимпийским чемпионом Игр-1998 в Нагано. Также на его счету бронза Олимпиады-2006 в Турине, двукратная победа на мундиалях 2005 и 2010 годов и бронзовые медали мировых первенств (1990, 2011). Вместе с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» чех дважды становился обладателем Кубка Стэнли (1991, 1992).

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на политические высказывания бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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