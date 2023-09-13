Овечкин заявил, что его не интересуют политические заявления Гашека

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отреагировал на политические высказывания бывшего вратаря сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека о российских игроках в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я знаком с Гашеком. Знаю Доминика как хорошего голкипера. Даже когда-то забивал ему. Меня не интересуют его заявления. Клубы НХЛ выбирают хоккеистов по навыкам и способностям, а не по национальности», — приводит слова Овечкина «Известия».

В феврале 2022 года 58-летний чех призывал НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов из-за ситуации на Украине. Летом того же года экс-вратарь предлагал сажать чехов в тюрьму на 15 лет за работу в России.

Гашек является олимпийским чемпионом 1998 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли. В сезоне-2010/11 он выступал за московский «Спартак».

Ранее Гашек осудил приезд российских футболистов «Тобола» в Чехию на матч Лиги конференций.