Гашек осудил приезд российских футболистов «Тобола» в Чехию на матч Лиги конференций

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал приезд российских футболистов «Тобола» в Чехию.

«Каждый гражданин России является представителем своей страны и её действий. Я ни за что не приму довод чешских министров, что эти футболисты представляют не свою страну, а клуб, который из Казахстана. По нынешним правилам они также представляют Россию», — приводит слова Гашека iROZHLAS.

В плей-офф квалификации Лиги конференций чешский «Виктория Пльзень» победил по сумме двух матчей «Тобол»(5:1), за который выступают россияне Иван Коновалов, Альберт Габараев и Павел Киреенко.

Ранее Гашек обвинил своё правительство в переезде чешских спортсменов в российские чемпионаты.