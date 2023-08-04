Гашек обвинил своё правительство в переезде чешских спортсменов в российские чемпионаты

Олимпийский чемпион по хоккею Доминик Гашек раскритиковал чешского нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Яшкина за игру в России.

«Наши депутаты, сенаторы, правительство виноваты в том, что Яшкин работает в России. Мне не нравится, что он принял такое решение. Но дело Дмитрия — как раз тот случай, когда должны выступить наши депутаты», — цитирует Гашека Seznam Zprávy.

Экс-голкипер московского «Спартака» подчеркнул, что государство должно защищать его семью.

«У меня есть ребёнок, у меня есть жена. Как оно должно защищать меня? Тем, что не пускают игроков работать в России», — добавил Гашек.

«Ак Барс» 7 июня объявил о переходе Яшкина. Стороны заключили соглашение на три года.

Яшкин в сезоне-2022/23 выступал за СКА и стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. В 67 матчах регулярного сезона 30-летний хоккеист набрал 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 встречах плей-офф — семь очков (5 + 2).

Ранее сообщалось, что самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ Яшкин покинул СКА.