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Самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ Яшкин покинул СКА

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что чешский нападающий Дмитрий Яшкин не будет выступать в петербургском клубе в Континентальной хоккейной лиге сезона-2023/24.
Самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ Яшкин покинул СКА
  • globallookpress.com

«В следующем сезоне СКА будет играть без Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал своё имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме за хороший сезон, но сейчас наши пути расходятся», — написал в своём Telegram-канале Ротенберг.

При этом он признался, что руководство СКА было готово оставить Яшкина в команде.

«Ему сделали предложение о продлении контракта на хороших условиях, однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока мы не можем», — добавил Ротенберг.

Яшкин в сезоне-2022/23 стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата. В 67 матчах регулярного сезона 30-летний хоккеист набрал 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 встречах плей-офф — семь очков (пять + две).

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