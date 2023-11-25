Кучеров возглавил таблицы снайперов и бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров лидирует в списках бомбардиров и снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

30-летний россиянин забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.

Таким образом, нападающий набрал 35 очков и возглавил таблицу бомбардиров. В гонке снайперов он занимает первое место с 15 голами.

Ранее сообщалось, что шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину» в матче НХЛ.