Кучеров возглавил таблицы снайперов и бомбардиров НХЛ
- AP
30-летний россиянин забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз».
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась со счётом 8:2 в пользу гостей.
Таким образом, нападающий набрал 35 очков и возглавил таблицу бомбардиров. В гонке снайперов он занимает первое место с 15 голами.
Ранее сообщалось, что шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину» в матче НХЛ.