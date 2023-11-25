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Шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину» в матче НХЛ
  • AP

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась со счётом 8:2.

Российский нападающий гостей Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевым пасом.

После 21 игры «Тампа» набрала 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина» с 22 баллами располагается на восьмой строчке.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».

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