Шесть очков Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Каролину» в матче НХЛ
- AP
Встреча проходила на «Пи-Эн-Си-Арене» в Каролине и завершилась со счётом 8:2.
Российский нападающий гостей Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.
Форвард хозяев Андрей Свечников отметился голевым пасом.
После 21 игры «Тампа» набрала 25 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Каролина» с 22 баллами располагается на восьмой строчке.
Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз».