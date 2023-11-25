«Вашингтон» с Овечкиным разгромно проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 0:5.

Российский нападающий и капитан хозяев Александр Овечкин забросил шайбу в третьем периоде, но гол не был засчитан из-за нарушения процедуры вбрасывания.

После 17 игр «Вашингтон» набрал 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Эдмонтон» с 13 баллами располагается на 14-й строчке на Западе.

Ранее «Сент-Луис Блюз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.