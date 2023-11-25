Гол Тренина помог «Нэшвиллу» разгромить «Сент-Луис» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 8:3.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Яков Тренин.

У хозяев гол на счету форварда, россиянина Павла Бучневича.

После 19 игр «Нэшвилл» набрал 18 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Сент-Луис» с 21 баллом располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.