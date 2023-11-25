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«Рейнджерс» обыграл «Филадельфию» в НХЛ, Шестёркин отразил 36 бросков

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях нанёс поражение «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в Пенсильвании завершилась со счётом 3:1 в пользу синерубашечников.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (1-я и 28-я минуты), Крис Крайдер (2-я). Игорь Шестёркин отразил 36 бросков, Артемий Панарин очков не набрал. У проигравших отличился Шон Кутюрье (38-я).

«Рейнджерс» (29 очков) занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» (21) — девятое. Лидирует «Бостон» (31).

Ранее Дмитрий Гамзин рассказал, что ему нравится игра Ильи Сорокина и Шестёркина в НХЛ.

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