Гамзин рассказал, что ему нравится игра Сорокина и Шестёркина в НХЛ

Голкипер московского ЦСКА Дмитрий Гамзин считает, что клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступают лучшие российские голкиперы.

«Мне очень нравится, как играют наши российские вратари в Америке — Сорокин, Шестёркин. Я постоянно смотрю повторы, наблюдаю за ними», — цитирует Гамзина ТАСС.

Воспитанник армейского клуба также поблагодарил партнеров по команде за то, что они помогли ему сыграть на ноль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

«Рад, что ребята выручили меня в третьем периоде, в котором особой нагрузки не было. Сложно было во втором периоде, постоянно были выходы два в одного. В третьем периоде ребята перевели шайбу в зону «Динамо» и все время почти там играли», — заключил Гамзин.

Игра в Минске завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Фёдорова. Шайбы забросили Павел Карнаухов (29-я минута), Максим Сорокин (47-я), Кирилл Долженков (55-я), Владислав Каменев (59-я).

20-летний Гамзин впервые в КХЛ не пропустил ни одной шайбы в матче.

ЦСКА с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (34) располагается на седьмой позиции. Лидирует московский «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что гол и голевой пас Фредрика Классона принесли ЦСКА победу над «Северсталью» в КХЛ.