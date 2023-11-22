RT в Telegram
Подпишись

Гол и голевой пас Классона принесли ЦСКА победу над «Северсталью» в КХЛ

Короткая ссылка
Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гол и голевой пас Классона принесли ЦСКА победу над «Северсталью» в КХЛ
  • РИА Новости

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейской команды.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков, Даррен Диц и Фредрик Классон, который также оформил результативную передачу. У проигравших отличились Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин.

ЦСКА (38 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» (33) — восьмое.

В другом матче дня «Автомобилист» уступил дома минскому «Динамо» (1:4).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить