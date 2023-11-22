Гол и голевой пас Классона принесли ЦСКА победу над «Северсталью» в КХЛ

Московский ЦСКА в гостях нанёс поражение «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу армейской команды.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Светлаков, Даррен Диц и Фредрик Классон, который также оформил результативную передачу. У проигравших отличились Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин.

ЦСКА (38 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» (33) — восьмое.

В другом матче дня «Автомобилист» уступил дома минскому «Динамо» (1:4).

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в КХЛ.