Московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в КХЛ

Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Джордан Уэл, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл, оформивший дубль. У «Ак Барса» шайбу забросил Артём Лукоянов.

«Динамо» набрало 47 очков и занимает второе место в Западной конференции. В активе «Ак Барса» 40 очков и четвёртая позиция в Восточной конференции.

В другом матче «Нефтехимик» победил команду «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

Ранее шайба Бута помогла «Локомотиву» победить «Спартак» в КХЛ.