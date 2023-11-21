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Московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в КХЛ

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Московское «Динамо» обыграло «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в КХЛ
  • РИА Новости

Игра завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Джордан Уэл, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл, оформивший дубль. У «Ак Барса» шайбу забросил Артём Лукоянов.

«Динамо» набрало 47 очков и занимает второе место в Западной конференции. В активе «Ак Барса» 40 очков и четвёртая позиция в Восточной конференции.

В другом матче «Нефтехимик» победил команду «Салават Юлаев» со счётом 3:2.

Ранее шайба Бута помогла «Локомотиву» победить «Спартак» в КХЛ.

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