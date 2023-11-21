Московское «Динамо» дома обыграло «Ак Барс» в КХЛ
- РИА Новости
Игра завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей отличились Джордан Уэл, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл, оформивший дубль. У «Ак Барса» шайбу забросил Артём Лукоянов.
«Динамо» набрало 47 очков и занимает второе место в Западной конференции. В активе «Ак Барса» 40 очков и четвёртая позиция в Восточной конференции.
В другом матче «Нефтехимик» победил команду «Салават Юлаев» со счётом 3:2.
Ранее шайба Бута помогла «Локомотиву» победить «Спартак» в КХЛ.