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Российский нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

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Российский форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Российский нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

30-летний россиянин набрал шесть очков (два гола и четыре передачи) в матче с «Каролиной» и повторил рекорд клуба. По итогам дня он возглавил таблицы бомбардиров (35 очков) и снайперов (15 голов) лиги. 

Второй звездой дня признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. У него 32 отражённых броска по воротам в матче с «Флоридой».

Третьей звездой дня стал одноклубник Кучерова по «Тампе» Брейден Пойнт, у которого три шайбы и две передачи.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Миннесоты».

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