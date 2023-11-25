Российский нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
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30-летний россиянин набрал шесть очков (два гола и четыре передачи) в матче с «Каролиной» и повторил рекорд клуба. По итогам дня он возглавил таблицы бомбардиров (35 очков) и снайперов (15 голов) лиги.
Второй звездой дня признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк. У него 32 отражённых броска по воротам в матче с «Флоридой».
Третьей звездой дня стал одноклубник Кучерова по «Тампе» Брейден Пойнт, у которого три шайбы и две передачи.
Ранее стало известно, что российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Миннесоты».