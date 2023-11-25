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Капризов вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Миннесоты»

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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал два очка в матче с «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Капризов вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Миннесоты»
  • AP
  • © Matt Krohn

Россиянин забросил 120-ю шайбу в регулярных чемпионатах и вышел на чистое пятое место по этому показателю.

Лучшим снайпером в истории «Уайлд» является Мариан Габорик (219).

Встреча с «Колорадо» завершилась со счётом 2:3. У гостей заброшенной шайбой отметился форвард, россиянин Валерий Ничушкин.

После 18 игр «Миннесота» набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Колорадо» с 26 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал двухминутный штраф в матче НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз».

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