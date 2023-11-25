Капризов вышел на пятое место в списке лучших снайперов «Миннесоты»
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Россиянин забросил 120-ю шайбу в регулярных чемпионатах и вышел на чистое пятое место по этому показателю.
Лучшим снайпером в истории «Уайлд» является Мариан Габорик (219).
Встреча с «Колорадо» завершилась со счётом 2:3. У гостей заброшенной шайбой отметился форвард, россиянин Валерий Ничушкин.
После 18 игр «Миннесота» набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Колорадо» с 26 баллами располагается на четвёртой строчке.
Ранее российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал двухминутный штраф в матче НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз».