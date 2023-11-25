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Овечкин ударил клюшкой по лицу канадского хоккеиста «Эдмонтона» Деарне

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал двухминутный штраф в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерз».
Овечкин ударил клюшкой по лицу канадского хоккеиста «Эдмонтона» Деарне
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

В конце первого периода 38-летний россиянин попытался применить силовой приём против канадского защитника «Эдмонтона» Венсана Деарне, но тот сумел увернуться.

В результате нападающий влетел в заградительное стекло, после чего вступил в перепалку с соперником и ударил его клюшкой по лицу.

Встреча проходила на «Кэпитал Уан Арене» в Вашингтоне и завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

После 17 игр «Вашингтон» набрал 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ойлерз» с 13 баллами располагается на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» с Овечкиным разгромно проиграл «Эдмонтону» в матче НХЛ.

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