Две передачи Романова помогли «Айлендерс» победить «Оттаву» в матче НХЛ
Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:3.
В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский защитник Александр Романов.
После 19 игр «Айлендерс» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 16 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее «Лос-Анджелес Кингз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.