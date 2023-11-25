Две передачи Романова помогли «Айлендерс» победить «Оттаву» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:3.

В составе гостей двумя результативными передачами отметился российский защитник Александр Романов.

После 19 игр «Айлендерс» набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Оттава» с 16 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.

Ранее «Лос-Анджелес Кингз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.