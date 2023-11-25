Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:2.

В составе гостей результативной передачей отметился российский защитник Владислав Гавриков.

После 18 игр «Лос-Анджелес» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Анахайм» с 18 баллами располагается на 12-й строчке.

Ранее «Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.