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Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения «Колорадо» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев гол и голевой пас на счету российского нападающего Кирилла Капризова.

У гостей заброшенной шайбой отметился форвард, россиянин Валерий Ничушкин.

После 18 игр «Миннесота» набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Колорадо» с 26 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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