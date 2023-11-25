Два очка Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения «Колорадо» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» потерпел поражение от «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на арене «Эксел Энерджи-центр» в Миннесоте и завершилась со счётом 2:3.

В составе хозяев гол и голевой пас на счету российского нападающего Кирилла Капризова.

У гостей заброшенной шайбой отметился форвард, россиянин Валерий Ничушкин.

После 18 игр «Миннесота» набрала 14 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Колорадо» с 26 баллами располагается на четвёртой строчке.

Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.