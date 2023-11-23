Оставив Кучерова в тени: Ничушкин и Марченко набрали по два очка, Алексеев забросил первую шайбу в НХЛ

Российские легионеры набрали суммарно пять очков в матче с «Чикаго» и помогли «Коламбусу» прервать серию из девяти поражений в регулярном чемпионате НХЛ, а Валерий Ничушкин отметился голом и пасом в третьей встрече подряд. Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу и поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров лиги, а Павел Минтюков возглавил рейтинг самых продуктивных защитников сезона среди новичков. В свою очередь, Александр Алексеев забросил первую шайбу в заокеанской карьере, а Илья Сорокин совершил 34 сейва и был признан третьей звездой противостояния с «Филадельфией».

Российская феерия в Коламбусе

В нынешнем сезоне «Блю Джекетс» внезапно стали одной из наиболее дорогих для российских болельщиков команд НХЛ. Как и в случае с «Сан-Хосе», её цвета защищают сразу четверо отечественных хоккеистов, причём все — полевые. И хотя большинство из них не дотягивают до статуса суперзвёзд и не способны «тащить» в одиночку подобно тем же Никите Кучерову и Артемию Панарину, вместе они способны помогать брать верх коллективу, испытывающему колоссальные проблемы на старте регулярного чемпионата.

«Коламбус» провалил первую половину ноября и подходил к противостоянию с «Чикаго» на серии из девяти поражений и наравне с будущими оппонентами входил в четвёрку худших в лиге. Но если от пребывающих в стадии перестройки «Блэкхокс» иного и не ожидали, то фанаты «Блю Джекетс» были вправе рассчитывать на большее. Клуб пополнил выбранный под общим третьим номером Адам Фантилли, полностью восстановился от травм Зак Веренски, а Джонни Годро и Патрик Лайне должны были наконец прийти в себя и оправдывать большие контракты. Но с последними пока возникают проблемы. Американец и финн продолжают проваливаться и не набирают даже по пол очка в среднем за игру — совсем не похоже на статистику спортсменов, считающихся лидерами франшизы.

Не стали они главными героями и в этот раз. Годро ограничился лишь одной передачей, а Лайне проявился лишь в тот момент, когда исход был уже ясен. Да, именно он стал автором седьмой и последней шайбы в ворота противника (7:3), но ковали эту победу абсолютно другие. И среди них были те самые российские легионеры, в полном составе оставившие о себе упоминания в протоколе.

Да, в тройку звёзд ни один из них не попал. В ней оказались оформивший ассистентский покер Веренски, автор дубля Бун Дженнер и записавший на свой счёт два (1 + 1) очка Коул Силлинджер. Но с таким же успехом последнего из них мог заменить Кирилл Марченко, который тоже не только забил сам, но и вывел на ударную позицию партнёра. Им стал Эрик Гудбранссон, мощнейшим броском оставивший не у дел голкипера после эффектного паса россиянина с разворота. В свою очередь, его собственный гол вышел куда более прозаичным. Форвард открылся на дальней штанге и поставил точку в комбинации с участием Адама Боквиста и Ивана Проворова.

И если Марченко отличился впервые с середины ноября и с 11 (5 + 6) очками ворвался в топ-4 лучших бомбардиров «Блю Джекетс», то Проворов продлил результативную серию до четырёх матчей и расположился на втором месте. В его активе одна шайба и 12 передач. Больше лишь у вышеназванного Веренски (1 + 14). Причём обойти соотечественника тому помогли двое других россиян.

Сначала Егор Чинахов развил атаку, завершившуюся набросом американца и подставлением Силлинджера, а потом шикарный пас Зака замкнул Дмитрий Воронков. И тем самым не только прервал «сухую» серию из восьми встреч, но и вернулся в топ-6 самых продуктивных исполнителей «Коламбуса». И это более чем впечатляюще для бывшего нападающего «Ак Барса», от дебютного сезона которого в североамериканской лиге мало чего ожидали.

Достижения российских защитников

Немногие предполагали, что одним из творцов успеха «Вашингтона» станет не его капитан Александр Овечкин, а Александр Алексеев. Тот по-прежнему не имеет постоянного места в основе и до этого дня выходил на лёд лишь в восьми матчах первенства. Но в противостоянии с «Баффало» ему представился шанс проявить себя. И он им сполна воспользовался, когда бросил от синей линии и оформил первый гол в заокеанской карьере. Впоследствии «Кэпиталз» ещё трижды огорчили Девона Леви (4:3) и продлили беспроигрышную серию до пяти встреч.

В свою очередь, в роли ассистентов выступили двое других отечественных представителей обороны. Пусть пас Павла Минтюкова не уберёг «Анахайм» от поражения «Монреалю» (3:4), зато позволил ему самому подняться на первую строчку в списке самых результативных защитников сезона среди новичков. С 11 (1 + 10) очками он обошёл Люка Хьюза из «Нью-Джерси» (1 + 9).

В свою очередь, впервые за пять матчей очки набрал Дмитрий Орлов (1 + 6), пока разочаровывающий в «Каролине». Феноменальная продуктивность на финише минувшего чемпионата подняла планку ожиданий от его выступления в нынешнем, но пока он до неё явно не дотягивает. И дело не только в посредственной продуктивности, но и одном из худших показателей полезности среди российских защитников («-9»). Ниже он лишь у Михаила Сергачёва («-13»). Правда, в этот раз обладатель Кубка Стэнли смотрелся здорово и внёс свою лепту в победу над «Эдмонтоном» (6:3). Как и продолжающий приходить в себя после травмы Андрей Свечников, также отметившийся передачей.

Серия Ничушкина и пас Кучерова

Но если одна из главных звёзд «Харрикейнз» лишь возвращается на привычные обороты, то лидер «Лайтнинг» не сбавляет их на протяжении полутора месяцев. В противостоянии с «Джетс» Никита Кучеров вновь поучаствовал в реализации большинства и ассистировал Стивену Стэмкосу. В его активе стало 13 шайб и 16 пасов, что позволило ему расположиться на третьем месте в гонке бомбардиров. Больше лишь у партнёров по «Ванкуверу» — Джей Ти Миллера (13 + 17) и Куинна Хьюза (8 + 23).

Правда, стараний Кучерова оказалось недостаточно для победы. Основное время завершилось вничью, а в овертайме «Виннипег» был удачливее. И вновь не обошлось без полезных действий россиян. На этот раз в роли диспетчера выступил Владислав Наместников, неизменно набиравший очки в пяти матчах подряд.

Как и Валерий Ничушкин. Правда, за этот отрезок форвард «настрелял» почти столько же баллов, сколько его соотечественник за весь сезон (9:10), а в последних трёх встречах заносил себе в активе не менее двух. Не пожалел он и тот же «Ванкувер». Сначала замкнул пас Микко Рантанена на пятаке, а потом вернул финну должок и при содействии Натана Маккиннона вывел его на пустые ворота (5:2). И стал третьей звездой матча. Как и вратарь Илья Сорокин, чьи 34 сейва помогли «Айлендерс» взять верх над «Филадельфией» (3:2).

Таким образом, в послужном списке Ничушкина стало восемь шайб и девять пасов, благодаря чему тот оторвался от Кирилла Капризова и вошёл в четвёрку самых продуктивных хоккеистов НХЛ среди россиян. Помимо неудержимого Кучерова, он уступает Евгению Малкину (9 +9) и Артемию Панарину (10+16). Кстати, в заочной дуэли оба «промолчали», а победу «Рейнджерс» принёс Алекси Лафреньер. Зато четвёртый гол в регулярке забил Алексей Торопченко и помог «Сент-Луису» сломить сопротивление «Аризоны» (6:5).