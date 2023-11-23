Гол Торопченко помог «Сент-Луису» выиграть у «Аризоны» в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Маллетт Арене» в Темпе и завершилась со счётом 6:5.

В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Алексей Торопченко.

После 18 игр «Сент-Луис» набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Аризона» с 18 баллами располагается на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.