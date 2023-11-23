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Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ
  • AP
  • © Karl B DeBlaker

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли и завершилась со счётом 6:3.

В составе хозяев результативными передачами отметились россияне защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

После 18 игр «Каролина» набрала 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» с 11 баллами располагается на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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