Передачи Орлова и Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Эдмонтон» в матче НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Пи-Эн-Си Арене» в Роли и завершилась со счётом 6:3.

В составе хозяев результативными передачами отметились россияне защитник Дмитрий Орлов и нападающий Андрей Свечников.

После 18 игр «Каролина» набрала 22 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Эдмонтон» с 11 баллами располагается на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.