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Передача Наместникова помогла «Виннипегу» выиграть у «Тампы» в НХЛ

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«Виннипег Джетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Наместникова помогла «Виннипегу» выиграть у «Тампы» в НХЛ
  • AP
  • © Chris O'Meara

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников.

Форвард хозяев россиянин Никита Кучеров также отдал голевой пас.

После  18 игр «Виннипег» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» с 23 баллами располагается на четвёртой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что четыре россиянина помогли «Коламбус Блю Джекетс» прервать 9-матчевую серию поражений в НХЛ.

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