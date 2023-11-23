Передача Наместникова помогла «Виннипегу» выиграть у «Тампы» в НХЛ

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Амали-Арене» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе гостей результативной передачей отметился российский нападающий Владислав Наместников.

Форвард хозяев россиянин Никита Кучеров также отдал голевой пас.

После 18 игр «Виннипег» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Тампа» с 23 баллами располагается на четвёртой строчке на Востоке.

Ранее сообщалось, что четыре россиянина помогли «Коламбус Блю Джекетс» прервать 9-матчевую серию поражений в НХЛ.