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Очки Воронкова, Марченко, Проворова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

Четыре россиянина помогли «Коламбусу» прервать 9-матчевую серию поражений в НХЛ

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«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Очки Воронкова, Марченко, Проворова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго» в НХЛ
  • AP
  • © Matt Slocum

Встреча проходила на «Нэйшнвайд Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:3.

В прошедшей игре в составе хозяев набранными очками отметились все четверо россиян.

Нападающий Кирилл Марченко забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету форварда Дмитрия Воронкова гол, а у защитника Ивана Проворова и нападающего Егора Чинахова — по голевому пасу.

После 20 матчей «Коламбус» набрал 14 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» с 10 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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