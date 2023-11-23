Очки Воронкова, Марченко, Проворова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго» в НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на «Нэйшнвайд Арене» в Коламбусе и завершилась со счётом 7:3.

В прошедшей игре в составе хозяев набранными очками отметились все четверо россиян.

Нападающий Кирилл Марченко забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету форварда Дмитрия Воронкова гол, а у защитника Ивана Проворова и нападающего Егора Чинахова — по голевому пасу.

После 20 матчей «Коламбус» набрал 14 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» с 10 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.